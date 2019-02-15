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Bakan Pakdemirli: “Muğla turizmin yanında bir tarım kenti”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler salonunda tarım ve orman sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın bakla, börülce ve darı üretiminde Türkiye birincisi olduğunu, Muğla’nın sadece turizm değil, aynı zamanda bir tarım kenti olduğunun altını çizdi.

15 Şubat 2019 Cuma 21:24
Bakan Pakdemirli: “Muğla turizmin yanında bir tarım kenti”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler salonunda tarım ve orman sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın bakla, börülce ve darı üretiminde Türkiye birincisi olduğunu, Muğla’nın sadece turizm değil, aynı zamanda bir tarım kenti olduğunun altını çizdi.


Türkiye balık üretiminin yüzde 35’i Muğla’dan


Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, “Muğla’ya son 16 yılda 1,3 milyar lira hibe verdik. Muğla’da tarımsal hasılamız 3,8 kat artmış, bu da sizin başarınız. Bunun sonucunda 5 milyar liraya gelmiş. Muğla bir turizm kenti değil, bir tarım kenti olduğunu bu rakamlarla ispatlıyor. Genç çiftçi projesinde 18 milyon lira, kırsal kalkınma hibelerinde 41 milyon lira, büyükbaş hayvancılığımız bu dönemde Türkiye ortalamasının üzerinde artarak yüzde 129 artarak 256 bin başa gelmiş. Küçükbaş hayvancılığımız yüzde 78 artmış 400 bin başa gelmiş. Süt üretimimiz yüzde 422 artmış 356 bin tona gelmiş, mera ıslahımız 5 bin dekar. Buradaki rakamlara baktığımız zaman Muğla başarılı gözüküyor fakat küçükbaş hayvancılıkta daha da büyüyebiliriz. Orman ve su alanlarında 3.3 milyar lira yatırım yapılmış. 10 milyon m3’lük içme suyu, 8 baraj ve gölet, 86 bin dekar alanı sulamaya açmışız, 57 dere ıslah edilmiş ve 140 milyon adet fidan dikilmiş. Bunların karşılığında da Muğla’nın Türkiye’ye verdikleri bakla, darı ve börülcede Türkiye’de birinci, nar ve domateste ikinci, barbunya, limon, tarla domates, susam, avokado ve anasonda üçüncü, kabak, patlıcan, turunç, harnupta da Türkiye’de dördüncü sırayı alıyor. Su ürünlerinde çipura ve levrekte 95 bin ton, alabalıkta 19 bin ton, diğerlerinde 15 bin ton olmak üzere toplam su ürünlerinde 132 bin ton ile Türkiye’nin toplamının yüzde 35’i Muğla’dan çıkıyor” dedi.


Gelir getirici türler orman köylüsüne tahsis edilecek


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2019 yılında, Muğla’da 51 yerleşim birimine gelir getirici fidanlar dikileceğini ve 49 yılığına o bölgenin insanlarına tahsis edileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Muğla’ya müjdelerimize gelince, 2018 yılı buzağı desteklemeleri Şubat sonunda yapılacak. Anaç koyun keçi desteği de Mart itibari ile yapılacak ama bunu çekebilirsek biraz daha geri çekeriz. Mazot gübre ödenesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Muğla’da 28 bin çiftçimize de 15,3 milyon lira mazot gübre ödemesi yapılacak. Afetten zarar gören çiftçilerimize destekleme 782 çiftçimize ait 13 bin 600 dekar alandaki zararlar için tahmini 8 milyon lira ödeme yapıldı. Muğla’da 5 bin 300 ziftçiye 15 milyon lira yem desteği ödenecek. Arıcılıkta kovan başı 10 lira olan desteklemeyi de 15 liraya çıkarıyoruz. 2019 yılında 51 yerleşim birimde zeytin, badem, çam fıstığı, kuşburnu, alıç, dut gibi fidanlar dikilerek 3 yıl süreyle Orman Genel Müdürlüğü bunların bakımını yapacak ve ücretsiz olarak da bölge insanına üreticiye, o bölgenin insanına 49 yıllığına toplamak kaydıyla hiçbir bedel ödemeden tahsis edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:24
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