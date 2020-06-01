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Siyaset

Bakan Pakdemirli: “Mehmet Emin amcamıza 20 koyun hediye ettik”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy’a 20 koyun hediye edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:28:15 -
Bakan Pakdemirli: “Mehmet Emin amcamıza 20 koyun hediye ettik”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy’a 20 koyun hediye edildiğini belirtti.


Bakan Pakdemirli, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy’a 20 koyun hediye edildiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bataklığa saplanan sarı kızını yalnız bırakmayan Mehmet Emin amcamızı biz nasıl yalnız bırakalım? Kendisine 20 koyun hediye ettik. Hem hayatı kurtarılan ineğinle hem de yeni koyunlarınla birlikte uzun ömürler diliyorum sana Mehmet Amca...” dedi.

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