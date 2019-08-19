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Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız."

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:41
Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki yangın) Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız."
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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:41
  1. Orman
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