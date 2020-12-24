Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 4. büyük hidroelektrik santrali (HES) ile Ilısu Profesör Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın elektrik üretimine tam kapasite ile başladığını belirterek, "Barajın ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak." ifadeyi kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ilısu Prof.Dr.Veysel Eroğlu Barajı ve HES'teki ilk türbinin 19 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle devreye alındığını hatırlattı.

Pakdemirli, 23 Aralık tarihi itibarıyla barajdaki 6 ünitenin tamamının devreye alınarak tam kapasite enerji üretimine başladığını belirterek, barajdan 2 milyar kilovat saat enerji üretildiğini belirterek, barajdan yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını belirtti. 7 ayda ülke ekonomisi.

Pakdemirli, toplam 1200 megavat kurulu güce sahip 6 santral ile yılda ortalama 4 bin 120 gigawatt-saat (GWh) enerji üretileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Proje, üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve daha yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında düzenlenen su ile toplam 765 bin Ilısu Barajı ve daha sonra yapılması planlanan Cizre Barajı'na bırakılan bir dönümlük alanı modern tekniklerle sulamak ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovat saat enerji üretmek mümkün olacak.Cizre Barajı tamamlandığında ilave 1 milyar lira yıllık gelir sağlanacak.

Pakdemirli, temelden 135 metre yükseklikte ve maksimum 10.625 milyar metreküp göl hacmine sahip olan Ilısu Barajı'nın 24 milyon metreküp gövde hacmiyle Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin en büyük ikinci barajı olduğunu belirterek, yer aldığını bildirdi. dünyada ilk.