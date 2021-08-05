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Gündem Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi!
Gündem

Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi!

Orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Karabük'te çıkan yangın kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor. Karabük ile birlikte şu ana kadar 33 ilde 169 yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:03:00 -
Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi!

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü.

Yangın akşam saatlerinde çıktı

Akşam saatlerinde, Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Güzel haberi Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece saatlerinde Karabük'te ortaya çıkan yangının kontrol altına alındığını sosyal medyadan duyurdu.

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Yorumlar

Haso

Sorumluluk alanında olmadık problemler yaşanmasına rağmen hiç rahatsızlık duymayan ve sorumluluk üstlenmeyen insanlardan nefret ediyorum.
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