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Ekonomi Bakan Pakdemirli ekmeklik buğday satışının açıldığını duyurdu
Ekonomi

Bakan Pakdemirli ekmeklik buğday satışının açıldığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından, ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububatın satışa açıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:05:00 -
Bakan Pakdemirli ekmeklik buğday satışının açıldığını duyurdu

Yeni Akit  ANKARA

Bakan Pakdemirli ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububatın satışa açıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla Kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububat satış çıkarıldığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından un ve yem regülasyonu amacıyla Kasım ayı içerisinde ekmeklik buğday, arpa ve mısır olmak üzere toplam 1 milyon 70 bin ton hububat satışa açılmıştır.

Piyasa istikrarı ve üreticilerimizin maliyet dengeleri için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bakanlığımız her daim üreticilerimizin yanındadır yanında olmaya da devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

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