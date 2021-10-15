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Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler başladı!
Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler başladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere seslenerek "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor" paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:29:00 -
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler başladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere verilen destek ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun' diyerek paylaşım yapan Pakdemirli, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor." dedi.

Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma: 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL. Sertifikalı Tohum Üretim: 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL. Sertifikalı Tohum Kullanım: 226 üreticiye 64 bin 348 TL. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.

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