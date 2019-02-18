Bakan Pakdemirli: “CHP ne yazık ki ölü bir parti”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı’na yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’nin yeni bir sisteme girdiğini kaydeden Pakdemirli, yeni sistemin ülkeyi koalisyonlardan kurtaracağını söyledi.

Kırklareli’deki parti tercihlerini bildiklerini kaydeden ancak atadan, dededen kalma tercihlere gidilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Sayın Bahçeli’nin deyimiyle ’Zillet İttifakı’nda, Millet İttifakı’nda hiçbir araya gelmeyecek partiler bir araya geliyor. Saadet gibi bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. CHP artık Atatürk’ün kurduğu bir parti değil, ne yazık ki, bunu bir kenara yazmak lazım. CHP ne yazık ki ölü bir parti. CHP’liler de bunun farkında değil, CHP’nin kendini yenilemesi lazım. Kendini yenileyebilirse belki alternatif bir parti olabilir” dedi.

Jeopolitik konumu nedeniyle Batılı güçlerin gözünün Türkiye topraklarında olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bu kadar topraklarımızın jeopolitik önemi olmasaydı, belki daha rahat yaşayan bir ülke olurduk ama sürekli olarak ülkemizi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Bunun adı bazen parti kapatma davası oluyor, bazen 17-25 yargı darbesi oluyor, bazen darbe girişimi oluyor, bazen de ekonomik taarruz oluyor. Gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz, önemli olan milletin desteğinin kesilmeden devam etmesi” diye konuştu.

Seçimler öncesi hiç kimseyi küstürmeyeceklerini de kaydeden Pakdemirli, “Seçimlere doğru giderken AK Parti’ye oy vermeyenlerin de kapılarını çalacağız. ‘Haydi kardeşim, haydi dostum, bu Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, bu milletin meselesi, milletin çocuklarının geleceğinin meselesi’ diyeceğiz. Eğer bize kırılmış, darılmış ve küs bir arkadaşımız varsa da önce onun kapısını çalacağız. Önce onun gönlünü alacağız. AK Parti’deki tek kalıcı görevimiz, AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevlerin hepsi, gelip geçici. Bakın ben bugün, bakan olarak karşınızdayım. AK Parti kurulduğundan beri ben, hiçbir görev almadım. 2011’de milletvekili adayı oldum, kaybettim. Sonra aday adayı oldum, listelerde yer almadım ama hiçbir zaman küsmedim. Menderes’le başlayan, Özal ile devam eden ve Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine çıkan davanın devam etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Menderes’i vesayet odakları bizden aldı, astılar. Özal’ı da bir şekilde bizden aldılar. Ya zehirlediler ya belki kendi eceliyle öldü ama zehirlenmiş olma ihtimali çok daha fazla. Pekiyi Recep Tayyip Erdoğan’ı bizler vatandaş olarak teslim edecek miyiz vesayet odaklarına” şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler de yer alarak birer konuşma yaptılar.