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Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir
Ekonomi

Bakan Pakdemirli açıkladı: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerde hamsinin bol olduğunu ancak yeteri kadar büyümediğini belirterek, “Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:52:00 -
Bakan Pakdemirli açıkladı: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, denizlerde balık popülasyonunun arttığını, hem kullanma hem de koruma dengesini gözettiklerini bildirdi. Denizleri yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, istilacı türler arasında sayılan balon balığında kuyruk başına verilen ödül sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti. Pakdemirli, balon balığıyla ilgili genel bir sıkıntı olmadığını ama tedbirli gittiklerini vurguladı. Karadeniz’de ve İstanbul Boğazı’nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, “Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir” ifadelerini kullandı.

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