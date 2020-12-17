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Aktüel Bakan Pakdemirli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bakan Pakdemirli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakdemirli, oylarını "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" ve "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğraflar için kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:07:41 -
Bakan Pakdemirli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pakdemirli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafını tercih eden Pakdemirli, spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bakan Pakdemirli'nin haber kategorisindeki tercihi ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafı oldu.



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