Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

Bakan Pakdemirli Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada “Pandemi sürecine rağmen, son bir haftada 1915 Çanakkale Köprüsü, Ilısu Barajı HES, Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi ve nihayet bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Ceylanpınar Sulama Projesi gibi ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye kadar, ülkemizi mega hizmetlerle buluşturmaya devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum” diyerek, “Son 18 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza ve dolayısıyla çiftçilerimize verdiği desteklerle ülkemize güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdık” diye konuştu.

Projenin Yatırım Bedeli 70 Milyon Lira

Bugün de Mezopotamya topraklarını suyla buluşturacak, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar’da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli “66 yıllık kurumumuz Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirildi” açıklamasını yaptı.

Tek Tuşla Binlerce Dönüm Arazi Sulanabilecek

Proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazinin sulanabileceğini belirten Pakdemirli “Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi 250 kg/dekardan, 500 kg/dekara çıkacak ve kalite yükselecek” dedi.

Ülke Ekonomisine 4 Kat Daha Fazla Katkı Yapılacak

Proje ile her yıl ilave 25 milyon TL gelir sağlanacağına vurgu yapan Bakan Pakdemirli “İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon TL düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hububatta 230 Lira Ton Başına Prim ve Destek Ödemesi Yapacağız

Konuşmasında hububat alım fiyatlarına da değinen Bakan Pakdemirli “Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere; TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz.Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak” diye konuştu.

Çin’e Süt ve Süt Ürünleri İhracatının Önündeki Engeller Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar neticesinde ülkemizden Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını da söyleyen Pakdemirli “Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir” dedi.

İlk 6 Ayda Toplam Hayvancılık Desteklemelerinin %79’u Ödenmiş Olacak

Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında üreticilere 6,6 milyar TL destekleme ödemesinin Mayıs ayı sonu itibariyle 5,1 milyar TL’sinin ödendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

“İnşallah Haziran ayında da 131 milyon TL besi desteğini ödeyeceğiz.Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık %79’u olan 5,23 milyar TL destekleme ödemesini yapmış olacağız.

Bir diğer konu da Pamuk Destekleme Ödemesi. Malum olduğu üzere; pamuk fark ödemeleri (prim) destekleme başvuruları, 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı.Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır”

Bugün Ceylanpınar Sulama Tesisini açarken aynı zamanda Şanlıurfa’da hasadı da başlatacaklarını ifade den Bakan Pakdemirli “Dolayısıyla hasadınız da şimdiden bereketli olsun. Biriniz bin, kazancınız bol olsun inşallah” diyerek sözlerini tamamladı ve projenin açılışını gerçekleştirdi.