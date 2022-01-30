Bakan Pakdemirli: 15 bin kişiye istihdam alanı oluşturduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi 2 ve 3’ün açılışında konuştu. Pakdemirli, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini geleceğe aktarmak için çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

Çalışmalar sürüyor

Pakdemirli, milli parkları yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarına eklemek için gerekli her adımı attıklarını anlattı. Son 19 yılda korunan alan sayısını 3.7 kat arttırarak 168’den 631’e çıkardıklarını aktaran Pakdemirli, “2002 yılında 31 milli park ve 18 tabiat parkımız vardı. Çok şükür şu anda 46 milli parka ve 260 tabiat parkına sahibiz. Korunan alanlarımıza ve doğa koruma faaliyetlerimize 600 milyon lirası son 3 senede olmak üzere son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1.8 milyar liralık yatırım yaptık. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde 2002’de 5.5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı bugün 52 milyona yükselttik” dedi.

171 endemik tür var

Uludağ’da bin 320 bitki türüne ev bulunduğuna da dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti: “Burada toplam 171 endemik tür bulunmaktadır. Ayrıca küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 tür, Avrupa ölçeğinde ise 54 türün yaşam alanını oluşturmakta olup nadir tür sayısı 16’dır. Türkiye’nin endemik ve önemli ağaç türlerinden biri olan Uludağ göknarı, alanda çok sağlıklı topluluklar oluşturmakta ve bölgenin heybetine eşsiz bir doğa güzelliği katmaktadır. Uludağ Milli Parkı öylesine zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir ki burada 46 adet kelebek türü yaşamaktadır. Endemik bir tür olan Apollo kelebeği ile sakallı akbaba da bu alanın zenginliklerindendir. Bu zenginlikleriyle Uludağ, yerli ve yabancı ziyaretçilere, kış sporu aktiviteleri, kampçılık, tabiat yürüyüşleri, bilimsel araştırmalar yapılmasına imkân sunmaktadır.” Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı’nın yıllık ziyaretçi sayısının yaklaşık 1 milyon 900 bin olduğunu dile getirdi. Parka 19 yılda 582 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Hibe üstüne hibe

IPARD Programı kapsamında Türkiye’ye tahsis edilen Avrupa Birliği (AB) fonlarının etkin bir şekilde kullanılması için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Pakdemirli, “Pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen girişimcilere 2020’de 957 milyon lira, 2021’de ise 2.4 milyar lira hibe desteği sağladık” bilgisini paylaştı.

Çağrıya çıkılıyor

Son 2 yılda kırsal alanlara 5.3 milyar lira yeni yatırım yapılmasına imkân tanıdıklarının; 15 bin kişiye ise istihdam alanı oluşturduklarının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti: “Gelinen aşamada Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12’nci proje çağrısına çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 9 milyon Euro-135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlayacağız. Bu çerçevede yerel kalkınma stratejileri uygun bulunan her bir yerel eylem grubu derneğine yıllık 100 ila 140 bin Euro’ya kadar hibe ödemesi yapacağız.”