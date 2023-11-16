Bakan Özhaseki’den Türk dünyasıan Meteoroloji Birliği çağrısı

Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ilk durağı şehitlikler oldu. Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ve 20 Ocak şehitlerinin cenazelerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden Bakan Özhaseki, çelenk koydu, dua etti. Daha sonra Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu’na katılan Bakan Özhaseki, Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir” şiirinin sözleriyle konuşmasına başladı. Bakan Özhaseki, “Türkiye olarak biz bundan sonra da Türk dünyasında olan her türlü siyasi, askeri, ekonomik, sosyal faaliyetler içerisinde bulunacağımızı, bir olacağımızı, destekleyeceğimizi sonuna kadar sizlerle birlikte olacağımızı da ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Depremde yardımımıza gelen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde yardıma koşan ilk ülkelerden olan Azerbaycan’a teşekkür ederek, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde olduğunun en önemli örneklerinden birini gösterdiklerini söyledi.6 Şubat depremlerinin büyük bir imtihan olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “6 Şubat'ta 9 saat arayla 2 tane büyük deprem yaşadık. Bundan 18 ilimiz etkilendi. Toplamda 680 bin konut, 170 bin civarında da ticari alan kullanılamaz hale geldi. Hep birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu imtihanın altından kalkabilmek için büyük bir mücadele verdik. Ama yanımızda gördüğümüz ilk ülkeler Azerbaycan'dı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idi, Kırgızistan’dı, Kazakistan'dı, Özbekistan'dı, Türkmenistan'dı, Macaristan'dı. Yardımımıza gelen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve Türk Dünyası’nın Türkiye ile beraber olduğunu, tek bir millet olduğunu gösteren de en önemli bir örnek” diye konuştu.

“İklim değişikliği ile mücadeleyi birlikte vermeliyiz”

İklim değişikliğiyle mücadele konusuna da değinen Bakan Özhaseki, “Son dönemde yangınlar, kuraklık gibi iklim değişikliğinin çok somut örneklerini görmekteyiz. Bilimsel araştırmalara göre dünyanın son 150 yıl içerisinde 1.1 derece ısısı arttı. İki derece arttığında herhalde gıda krizi ve göçler başlayacak. Eğer 3 dereceye çıkarsa bu, dünya yaşanmaz hale gelecek. Hepimiz bunun farkındayız. O yüzden büyük bir mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz.” şeklinde konuştu.

“100 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz”

İklim konusunda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, “Bir taraftan Paris İklim Antlaşması'na taraf olduk. Hükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan Ulusal Eylem Planı’nı ortaya koyarak bunu takip ediyoruz. Bir taraftan İklim Kanunu’nu hazırladık. Bu arada başlattığımız millet bahçeleri projesinde 100 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefimiz var. Yutak alanlarımızı çoğaltıyoruz. Denizlerimizi temizliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Sıfır atıkla 432 milyon ağacı kesilmekten kurtardık”

Bakan Mehmet Özhaseki 7 sene önce Sıfır Atık hareketini başlattıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Sıfır Atık projesini üstlenmesiyle birlikte yeni bir alan kazanmış oldu. Şu anda 2017’de ülkemizde çöplerin sadece yüzde 13’ü geri kazanılırken, yüzde 35’lere kadar geldik. Bu müddet içerisinde, 6-7 yıl içerisinde elde ettiğimiz geri kazanım 3,5 milyar dolar civarında. 432 milyon ağacı kesilmekten kurtarmış olduk” dedi.

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“Meteouyarı sistemini devreye aldık”

Türkiye’nin farklı iklimlerin bir arada olduğu bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Can ve mal kaybının bol bol yaşandığı afetlere bakıldığı zaman meteorolojik kaynaklı afetlerin de önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bu konuda yapmamız gereken en önemli şeyin de erken haber alma sistemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda meteorolojik uyarıların da daha kolay anlaşılması amacıyla Avrupa ülkeleri tarafından kullanılmakta olan renk kodlu uyarılara geçerek ‘MeteoUyarı’ sistemini devreye aldık. Afet sonrasında afet bölgelerinde görevli yetkililerle vatandaşların en kısa sürede bilgilendirilmesi amacıyla mobil gözlem ve tahmin merkezini de hizmete geçirdik.” diye konuştu.

Bakan Özhaseki'den Türk dünyasına açık çağrı

Türk Dünyası’na açık bir çağrıda bulunan Bakan Özhaseki, “‘Birliğimiz gücümüzdür.’ diyerek Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulmasını gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Bu anlamda çok net olarak bizim kendi gönül coğrafyamızın hakim olduğu Türk devletlerinin bulunduğu ülkelerimize açık duyuruda bulunuyorum. Elimizde ne imkânvarsa, ne tür kabiliyetlerimiz, birikimlerimiz, bilgilerimiz, bize ait olan birtakım değerlerimiz varsa sizlerle paylaşmaya hazırız. Bu konuda her zaman iş birliğine açığız. Sizlerden gelecek her teklifi de sonuna kadar destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gittiğimiz her yere adalet götürdük”

Bakan Mehmet Özhaseki, son olarak İsrail’in Gazze topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Uluslararası alanda birtakım sözleşmeler, birtakım anlaşmalar, bol bol kurallar konuluyor.Zalim İsrail'in Filistin topraklarındaki bu zulümleri yaptığını gördüğünüz zaman kuralların işe yaradığını hissedebiliyor musunuz? Hayır. Zalim, zalimliğini yapmaya devam ediyor. Nereden güç alıyor? Silahım var, param var. Hep birlikte olmamız lazım. Gittiğimiz her yere adalet götürmüşüzdür, insanlık götürmüşüzdür, eşitlik götürmüşüzdür, hoşgörü götürmüşüzdür. Ama en azından kötülerin de bizeuzanacak ellerini kırabilmek için birlikte olmamızın da önemini bir kezdaha işaret ediyorum” ifadelerini kullandı.