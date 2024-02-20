Bakan Özhaseki'den Osmaniyeli depremzedeye TOKİ müjdesi!

Bakan Özhaseki, Osmaniye'de deprem konutları kura çekilişi ve anahtar teslim töreninin ardından Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi’ni ziyaret etti.

Site sakinleri büyük sevinç yaşadı!

Bakan Özhaseki’nin binaların yerinde dönüşüm kapsamında TOKİ eliyle yapılacağı müjdesini vermesiyle site sakinleri büyük sevinç yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Mehmet Özhaseki ile site sakinleri arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.

Evlerinin yerinde dönüşümü ile ilgili olarak “Bakanım biz yine aynı yerlerimizi alacağız, başka kimse olmayacak değil mi?” şeklinde soru yönelten site sakinine Bakan Özhaseki, şöyle cevap verdi: “Abla binada, blokta kura çekilecek. Buradaki komşulara verilecek”

Cevabın ardından site sakinlerinden alkışlar yükselirken, soru soran vatandaş da, “Harikasınız ya harikasınız” diyerek mutluluğunu Bakan Özhaseki ile paylaştı. Bakan Özhaseki de, “Kardeşlerim, asıl sizler harikasınız” diyerek vatandaşlarla kucaklaştı.