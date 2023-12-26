Bakan Özhaseki: TBMM’de teröristlerin sözcüleri var

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Isparta Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Özhaseki, Isparta Belediyesi ve TOKİ tarafından yenilenen Üzüm Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu. Ziyaretlerin ardından 52 bin metrekarelik Millet Bahçesi ve 100. Yıl Millet Camii açılışına katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 milyon metrekare yeşil alanın millet bahçesi olması için talimat verdiğini, 213 millet bahçesinin tamamlandığını, 280’den fazlasının devam ettiğini söyledi.

Bakan Mehmet Özhaseki, bu coğrafyanın iki tane dezavantajı olduğunu belirterek, birinin fitne odakları diğerinin ise depremsellik olduğunu kaydetti. Fitne odaklarının son yıllarda ülkeyi bölme, karıştırma denemesi yaptıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, "Bir taraftan gezi eylemleri, bir taraftan o zamanki hukuk darbesi. Devam eden süreç içerisinde Güneydoğu'da birçok ilimizi koparma, Türkiye'yi bölme projesi olarak çukur eylemleri, daha sonra 15 Temmuz gibi bir meşum gece. Bunlar bir ülkenin belki de tarihte bir kere karşılaşabileceği durumlar. Fakat bizde bunların hepsi son birkaç yıl içerisinde oldu. Dünyanın neresinde eline silah alıp da askerine, polisine, siviline, öğretmenine, orada yaşayan kendine hizmet eden insanlara çevirip bu ülkeyi bölmek gibi bir amaç için kullanılıyor? DHKP-C, IŞİD, FETÖ, PKK gibi bir sürü örgüt var. Emin olun aynı yerden besleniyorlar. Aynı ülkeler bunlara destek veriyor. Lojistik destek sağlıyor ve amaçları da aynı. Bugün Filistin'de olanlara göz yumanlar, çocukların ve kadınların katiline ‘ateşkes’ bile diyemeyenler, bu ülkede de aynı şekilde bu vahşeti tahrik etmeye, teşvik etmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Çukur eylemlerinin yaşandığı dönemde Bakan olarak Cizre’ye gittiğini, orada kendisi aleyhinde ‘niye geldin’ diye propaganda yapanlara yönelik yaptığı konuşmayı hatırlatan Bakan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onlara dedim ki, size hizmet etmek için geldim. Dicle’yi ıslah ettim. Sularını getirdim, arıtma tesisi kuruyorum, parklar yapıyorum. Ancak, 10 bin kilometre öteden gelen coniler var. Onlara niye sormuyorsunuz? ‘Bu conilerin ne işi var burada’ diye sorsanıza? Ben kardeşlik için geliyorum. Hizmet için geliyorum. Sizin burada müstahdemliğinizi yapıyorum. Onlar niye geliyorlar? Çocuklarınızın eline silah veriyorlar. Sonra o çocuklarınızı dağa gönderiyorlar. O silahlar bize dönüyor. Kardeşliğimize kurşun sıkıyorlar. Bunlar nereye gittiler de özgürlük götürdüler? Bunlar şimdiye kadar nereye gittiler de eşitlik götürdüler? İnsanlık götürdüler, Demokrasi götürdüler? Her gittikleri yere kan götürdüler, bela götürdüler, şer götürdüler.

"Biz terörle savaşırken, Meclis'te sözcülüğünü yapanlar var"

Çukur eylemleri sırasında binlerce evin teröristler tarafından yakılıp yıkıldığını kaydeden Bakan Özhaseki, "Ben de gidip oradaki garibanların evlerini yapmakla meşguldüm. Her gittiğimde karşıma çıkan grupların büyük bir çoğunluğu o PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye oy verenlerdi. O terör örgütleriyle mücadele ettik, başarılı olduk. Fakat üzüntü verici hadise şurası. Biz oradaki bölücülerle savaşırken, bu ülkeyi parçalamak isteyen katillere karşı büyük bir mücadele verirken, Ankara'ya gelip, Meclis’te oturup onların sözcülüğünü yapanlar var. Bundan daha ötesi, daha acısı da ‘onlardan belediye seçimlerinde 3 tane oy alabilir miyim? Beraber hareket edersek 2 belediye daha kapabilir miyim?’ diye bunlara göz yumanlar var. Öğle namazında şehit cenazesine gidip, orada saf tutup, 1 saat sonra o bölücülerin partisine gidip ‘bize oy verir misiniz lütfen?’ diyerek boyun bükenler var. Bunlar da işin en acı tarafı." şeklinde konuştu.

"SİHA'larımızı da yapacağız, kötülerle de mücadele edeceğiz"

Ülkeyi büyütmek ve refahı arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Özhaseki, "Bu ülkenin ihracatını arttıracağız. TOGG'unu da yapacağız. İHA'larımızı, SİHA'larımızı da yapacağız. Ama bir taraftan da kötülere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye’nin deprem açısından riskli ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Şu anda da 485 civarında kırılmakta olan hareketli fay hattı var. Biz bunu bilerek hareket edersek ayakta kalırız. Fay hatlarında, dere yataklarında, sıvılaşmış alanlarda yapılaşmaya izin vermeyerek, emniyetli vaziyette zemin etütlerini yaptırıp ona uygun bir mühendislik hesabıyla iş yerlerimizi, konutlarımızı inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 52 bin metrekare alanda, sosyal donatı alanlarıyla birlikte yapılan Karaağaç Millet Bahçesi dualarla hizmete sunuldu. Ayrıca Millet Bahçesi içerisinde yer alan 100. Yıl Millet Camii’nin de açılışı dualarla gerçekleştirildi, terörle mücadelede şehadete eren kahramanlar için de mevlit okutuldu.