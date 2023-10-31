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Gündem Bakan Özhaseki son rakamları verdi! Sıfır Atık projesinde müthiş başarı
Gündem

Bakan Özhaseki son rakamları verdi! Sıfır Atık projesinde müthiş başarı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 16:45:00 -
Bakan Özhaseki son rakamları verdi! Sıfır Atık projesinde müthiş başarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da düzenlenen Dünya Şehirler Günü Zirvesi’nde konuştu.

Bakan Özhaseki, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bugün dünya markası haline gelen Sıfır Atık sayesinde, bugüne kadar 45,5 milyon ton çöpümüzü ayrıştırmış olduk. Sadece bunlardan elde ettiğimiz gelir ise 4 milyar dolar. Ayrıca, kâğıt atıklarının toplanmasıyla kesilmekten kurtardığımız ağaçların sayısı 432 milyon” dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kentleşmeden sorumlu kuruluşu BM-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan 31 Ekim Dünya Şehirler Günü kapsamında bu yılki program İstanbul’da düzenlendi. Zirveye, 140’ı aşkın ülkeden temsilciler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şehirler Günü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, geleceğe temiz bir dünya bırakabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. İklim değişikliği ile mücadelede konusunda sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, herkesin de üzerine düşeni hakkıyla yapması gerektiğini ifade etti.

'Yeşil alanlarımızı arttırmaya çalışıyoruz'

Bakan Özhaseki, ülkemizin, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi birtakım iklim krizinin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “İklim değişikliğinin en büyük sebebi ne yazık ki sanayi devrimiyle birlikte başlayan çok üretim, çok tüketim ve çok kirletmedir. Dünyayı en az kirleten ülkeler sınıfında olmamıza rağmen elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan Paris İklim Antlaşması'na taraf olduk. Üstümüze düşen görevleri hakkıyla yapıyoruz. Bir taraftan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nı saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayeleriyle kamuoyuyla paylaştık ve titizlikle bu konuyu takip ediyoruz. Bir taraftan yeşil alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan millet bahçeleri şu anda 80 milyon metrekareyi geçti. İnşallah 100 milyon metrekarede buluşturacağız.” diye konuştu.

'Sıfır atık dünya markası haline geldi'

Bakan Mehmet Özhaseki, Sıfır Atık konusu ilk başladığında muhalefet edenlerin olduğunu belirterek, “Nereden çıktı bu atık, böyle şey mi olur? dediler. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, azimle arkasında durdu, takip etti ve bugün Sıfır Atık bir dünya markası haline geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sıfır Atık sayesinde bugüne kadar 45,5 milyon ton çöpümüzü ayrıştırmış olduk. Eğer biz ayrıştırmasaydık, hepsi tabiatta bir zehir olarak karşımızda duracaktı. Sadece bunlardan elde ettiğimiz gelir ise 4 milyar dolar. Ayrıca, kâğıt atıklarının toplanmasıyla kesilmekten kurtardığımız ağaçların sayısı 432 milyon.” ifadelerini kullandı.
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'Evlerimizi sıfır atık uyumlu yapıyoruz'

6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen çalışmalardan söz eden Bakan Özhaseki, “Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatı hızla devam ediyor. Bir ay içerisinde 50 bin kadar konutu teslim edeceğiz. Devamında evini yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız. Çelikten köy evlerimizi de 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Binlerce vatandaşlarımızın evlerini en geç 2 sene içerisinde teslim edeceğiz. Evler bir taraftan Sıfır Atık uyumlu, bir taraftan akıllı şehirler konseptinde; en doğru ve sağlam bir şekilde yapılacak” dedi.

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