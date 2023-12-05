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Gündem Bakan Özhaseki İstanbul'daki riskli konut sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Özhaseki İstanbul'daki riskli konut sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 21:45:00 -
Bakan Özhaseki İstanbul'daki riskli konut sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da depreme karşı dayanaksız konut sayısını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki TRT Haber özel yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkiye bir deprem ülkesi. Sadece ana karanda 6 ve üzeri deprem sayısı 60 üzeri. Bu ülkede yüzyıllar boyunca durmadan hareket halinde olan fay hatları var. Burada artık ev yapılmaması, yapılsa dahi çevresindeki alanlara çok daha özel statüde alanlar yapmak gerekiyor. 6 Şubat sonrası süreçte, hepimiz çok duygusallaştık, yardımlaştık. Yine tam unutulmaya yüz tutmuşken deprem gerçeği yeniden kendini hatırlattı. Bizim çok sağlam, depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Deprem ile savaşamayız, çünkü savaşarak onu yenemeyiz. Ona göre hareket etmek zorundayız. Bundan başka hiçbir çaresi yok bu işin.

Olası İstanbul depremi

Tespitlere göre 6 milyon civarında konut var İstanbul'da , 1 buçuk milyon civarında da iş yeri var. Bunun içerisinde 600 bin konut çok riskli görünüyor. Bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan şey kentsel dönüşüm.

2012'de aslında kentsel dönüşüm yasası çıkmış.Ve o günden bu güne 800 bin civarında binamızı yenilemişiz. Bunlar sapa sağlam duruyor. Risk taşımıyor.
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Şu anda da 170 bin civarında bağımsız birimin inşaatı devam ediyor ve ciddi bir şekilde buralara para harcanmış, ancak yetmiyor bu. Bizim bunu hızlandırmamız lazım.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla başlatacağız.

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