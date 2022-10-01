Bakan Özer hayretle karşıladı: 1 lira bile harcamamışlar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ataşehir'deki Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri"nde yaptığı konuşmada, yeni dönemde belirledikleri üç odaktan en önemlisinin öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2020'de düzenlediği eğitimlere katılan öğretmen sayısının 1,2 milyon, öğretmen başına düşen eğitimin 44 saat olduğunu kaydeden Özer, Ağustos 2021'den itibaren bu yaklaşımları sisteme enjekte ettikten ve Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) devreye soktuktan sonra, yıl sonunda öğretmen başına düşen eğitimin 94 saate çıktığını anlattı.

"Son 30 yılın rekoru"

Bakan Özer, birer haftalık ara tatilin uygulanmaya başlandığı ilk dönemde öğretmenlerin ÖBA üzerinden ortalama 3,1 eğitim aldıklarını, sonraki dönemlerde sayının 4'ün üzerine çıkmaya başladığını belirterek, "2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına düşen eğitim saatinin 120 saat olmasıydı. Gelinen noktada 9 ayda öğretmen başına düşen eğitim 192 saate çıktı. Bu son 30 yılın rekoru." dedi.

"Şu ana kadar okullarımıza 3 milyar 900 milyon para gönderdik"

Özer, "Şu ana kadar okullarımıza 3 milyar 900 milyon lira para gönderdik. Okullarımıza şu ana kadar kullandığı para miktarı 2,5 milyar. 1 milyar 400 milyon hala hesaplarda kıymetli okul yöneticilerimizin kullanmasını bekliyor. Garip olan şey şu: Bazı okul yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar. Muhtemelen haberleri yok. Onun için okullarınıza gittiğiniz zaman söyleyin 'Bakanlık para göndermiş, o paraya kırtasiye malzemesi alın, bizi boşu boşuna uğraştırmayın, temizlik malzemesini alın, küçük onarımları yapın.' diye. Arkadaşlar bizim bütçeyle ilgili Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.