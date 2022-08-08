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Gündem Bakan Özer "aslolan eğitimi" açıkladı
Gündem

Bakan Özer "aslolan eğitimi" açıkladı

Ankara'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 13:25:00 -
Bakan Özer "aslolan eğitimi" açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Bakan Özer burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman kamuoyunda Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim okulları fabrika mıdır, üretim yeri midir diye tartışmalar oluyor. Bizim üretimle ilgili bir derdimiz yok kıymetli arkadaşlar, bizim eğitimle ilgili bir derdimiz var.

Eğitimi de modern yaklaşımları, eğitim yaklaşımlarını gördüğümüz gibi, aslolan şey eğitimde yaparak üreterek öğrenmedir. Kalıcı olan öğrenme budur"

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