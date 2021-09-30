Bakan Özer açıkladı: Okullar değil sınıflar kapanacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna, "Geliştirdiğimiz sistem, okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor." ifadeleri ile cevap verdi.

'En güvenli yer okullarımız'

"Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz." diyen Mahmut Özer, "Kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Okulların değil, sınıfların kapatıldığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor." diye konuştu.