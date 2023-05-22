Bakan Özer açıkladı: İşte okulların kapanacağı tarih!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer, deprem dolayısıyla bir veya iki hafta uzaması beklenen okul kapanış tarihlerinin değişmeyeceğini açıklayarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ

1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

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Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

OECD'NİN TÜRKİYE EĞİTİM RAPORU

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.

ÖĞRETMENLERE İDARİ İZİN KARARI

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak" dedi.