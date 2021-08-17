Bakan Özer açıkladı: Afet bölgelerinde okullar yeni döneme hazır olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi.

Afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, afetlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

“Okullar hazır olacak”

Özer, afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

Öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları kanşılanacak

Özer, öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının karşılanacağı söyleyerek, afet sonrası ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi gibi birçok alanda gönüllü olarak görev yapan tüm öğretmenlere ve bakanlık personeline teşekkür etti.