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Bakan olan 4 isim vekillikten istifa etti!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabinede yer alan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül milletvekilliğinden istifa etti.

10 Temmuz 2018 Salı 14:33
Bakan olan 4 isim vekillikten istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde TBMM’de milletvekili olan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül de yer aldı. Anayasa referandumu ile yeni sisteme geçişin ilk kabinesinde yer alan 4 isim bakan olarak atandıktan sonra Meclis üyeliğinden istifa etti.

Milletvekilliğinden istifa eden isimlerin Meclis listesindeki isimlerinin karşısına “AY'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yrd. veya bakan olarak atanma - 09.07.2018” ibaresi notu düşüldü.

Berat Albayrak – Hazine ve Maliye Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu – Dışişleri Bakanı

Süleyman Soylu – İçişleri Bakanı

Abdulhamit Gül – Adalet Bakanı

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:33
  1. yeni bakanlar

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