Bakan Nuri Ersoy Türkiye'ye duyurdu! Emeklilere yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Emeklilerimize güzel bir haber!" mesajıyla emekliler için bir kampanyayı daha duyurdu.

'YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabi X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Emeklilerimize güzel bir haber! Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY’a bağlı sinema salonlarında gün boyu %30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."