Bakan Nureddin Nebati'den kritik seçim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Toroslar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, seçim sürecinde görev alan teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Allah'ın rızasını ve milletin takdirini almak için çalıştıklarını belirten Nebati, "Biz seçimde koşturmaktan yorulmayız. Onun için de sanki 5 yıl hiç seçim yapılmamış gibi 28 Mayıs'a büyük bir heyecanla odaklandık" diye konuştu.

Nebati, Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu oluşturduğunu anımsatarak, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi oy oranıyla tekrar seçeceklerini söyledi.

"Türkiye'yi Türk milletini tanımıyorsun"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Haftalardır mutfaktan çıkmayan, bütün mesajlarını mutfaktan verenin bugün aklına gelmiş, Mustafa Kemal'in fotoğrafının altında 'Onu yapacağız, bunu yapacağız' diyor. Bir aydır seçim kampanyası boyunca neredeydin? Ortakların sana kızacak bak dikkat et. Şimdi mi aklına geldi? Haftalardır öyle bir kampanya yürüttün ki Türkiye'nin gerçekliğinden uzak, dışarıdan bir reçetenin geldiğiyle hareket ettiğin belli. Haftalardır öyle kampanyalar yürüttün ki Türkiye'yi, Türk milletini tanımıyorsun, yalan dolan üzerine kurgu yaptın. O da yetmiyormuş gibi seçim gecesi bile gene yalanlar üzerinden 'Biz seçim sonucunu önde götürüyoruz' diye de ortalığı velveleye verdin. Ama gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir durumu vardır."

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"Siyaset sosyal medyada yapılmaz"

Bakan Nebati, siyasetin vatandaşla yapılacağını belirterek, "Siyaset sosyal medyada yapılmaz, siyaset vatandaşla, sokakta yapılır. Kalplere girmekle, gönüllerle bağ kurmakla, dokunmakla, anlamakla, milli olmakla olur. Siyaset, bayrağına Diyarbakır'da, Trabzon'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da, Avrupa'da, Amerika'da da sahip çıkmakla olur. Öyle ülkenin bir tarafında farklı işaretler yapacaksın, mesajlar vereceksin, başka tarafında farklı mesajlar vereceksin, kapalı kapılar ardında sana reçeteyi verenlerle iş yapacaksın, sana gelen talimatlara göre iş yapacaksın sonra da 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' diyeceksin.' Sana bir şey çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki gösteren Nebati, şöyle konuştu:

"Her seçimden önce yaptıkları şey 'Geldik, geliyoruz, bitti, patlattık' oldu. Seçim sabahı yaptıkları da 'Bu milletten bir şey çıkmaz.' Bu milletten her şey olur senden bir şey çıkmaz. Bir zamanlar 'bidon kafalı, göbeğini kaşıyandı' şimdi de depremzedelere hakaretler ediyorlar utanmadan. Ne verdin ki de onlardan istiyorsun? O hakaret edenlere söylüyorum. Ne yaptıysanız gelin şu Toroslar İlçe Teşkilatı hepsini karşılar, çünkü bir şey yapmadınız ki."

"Önce mutfakta şimdi de masayı yumruklayarak siyaset yapıyor"

Nebati, kendilerinin proje üretirken muhalefetin soğan konuştuğunu ifade ederek, "Geldiğimiz günden beri sadece Mersin'de açtıklarımız ve yaptıklarımız milyar dolarlar... Sadece Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 20 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı, sadece Gülnar'dan binlerce insan çalışıyor. Biz bunları konuşuyoruz, onlar ne konuşuyor? Önce mutfakta şimdi de masayı yumruklayarak siyaset yapıyor." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde geldiği noktanın hesabını yaparak konuştuklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu bir beka meselesidir. Vatanına, devletine, milletine, bayrağına sahip çıkanlarla, dışarıdan gönderilen reçetelerle, 100 yıllık kazanımlarımızı bir anda götürecek hesap kitaplarla hareket edenlerin karşı karşıya geldiği bir seçimdir. Bu seçimde, hesap kitabını da bilmeyenler 'Ben hesap uzmanıyım, hesap kitap adamıyım' diyor ya. Yüzde 1 bile oy toplamayı beceremeyenlere 35 milletvekilini nasıl verdin ya? Ne kadar da iyi, güzel hesap yapıyormuş. Kıs kıs gülüyorlar. 3-5-10 milletvekili hayalini bile kuramadıkları şeyleri aldılar."

Nebati, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne kadar hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.