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Aktüel Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 17 Nisan'da açılıyor
Aktüel

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 17 Nisan'da açılıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-15 13:47:00 -
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 17 Nisan'da açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbul Finans Merkezi"nin 17 Nisan'da açılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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