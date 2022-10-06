Bakan Nebati'nin cevabı İmamoğlu'nu dumura uğrattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gece Twitter’dan diyaloga girdi.

İmamoğlu, “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH” ifadelerini kullandı.

İmza geçen hafta verildi...

Bu paylaşıma Bakan Nebati yanıt verdi.

Nebati yanıtında, “Sayın İmamoğlu, ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’ projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı” dedi.

Tokat gibi sözler

Bakan Nebati devamında da “Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!” diye yazdı.

Teşekkür edip sustu

İmamoğlu ise Bakan Nebati'ye yanıt vererek, "Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloga hazırız" dedi.