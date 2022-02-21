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Ekonomi Bakan Nebati'den sürpriz hamle!
Ekonomi

Bakan Nebati'den sürpriz hamle!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:19:00 -
Bakan Nebati'den sürpriz hamle!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten iş dünyamızın değerli temsilcileri ile görüş alışverişini sürdürmeye devam ediyoruz."

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