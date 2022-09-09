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Ekonomi Bakan Nebati’den kararlılık mesajı!
Ekonomi

Bakan Nebati’den kararlılık mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kayıt dışı ekonominin çözüme ilişkin kararlılık mesajları verdi. Nebati, “ayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 15:29:00 -
Bakan Nebati’den kararlılık mesajı!

Yeni Akit/Ankara

Koronavirüs salını ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonucunda dünya ekonomisi büyük oranda etkilenirken Türkiye’de zararı en aza indirmek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Son olarak yeni ekonomik model ile kayıt dışı ekonominin çözülmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.


Bakan Nebati paylaşımında, “Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerimizin rekabet gücünü artıracağız hem vergi gelirlerimizi yükselteceğiz hem de bu sayede toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturacağız” dedi.


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