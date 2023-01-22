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Gündem Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Gündem

Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk. Rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 13:54:00 - 2023-01-22 14:01:11
Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YAPTIKLARI BİR BARBARLIKTIR

Şimdi bu özgürlük adı altında İslam düşmanlığı çok açık bir şekilde ortaya konan bir hareketin tam bir sembolü Aslında böyle alçakça namussuzca ve Çağdaş Barbarlık adı altında yapılan bu hareketler sadece İslam dünyasında değil insanlığa karşıda yapılmış bir hareket en önemlisi de bunların geçmişte kaynaklanan her türlü travmalarının asıl sebebinin de kendilerinden kaynaklandığını her türlü sıkıntıyı kendilerini yaptığını ve insanlığın düşmanlığının da onlar tarafından üretildiğini göstermesi açısından çok önemli Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız ve bu kitap Allah tarafından insanlığa indirildi ve tüm insanlığa hitap ediyor tüm insanlığa hitap eden bu kitap sadece Müslümanların kitabı değil dünyanın kitabıdır böylesine bir yakma hadisesi Özellikle de Türkiye büyükelçinin önünde yapma cesareti sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına değil tüm İslam alemine ve insanlık alemine karşı yapılmış bir operasyondur bu. Yaptıkları bir barbarlıktır.

Maliye bakanları aynı konuda aynı hassasiyeti gösterdiler bundan sonra da göstermeye devam edeceğimizin garantisi olarak söylemiş olayım Biz üç buçuk hedefi ortaya koyduğumuz zaman dünyadaki olumsuz şartlar ülke içerisinde çok ciddi bir şekilde süspansiyonların verilmesi ve vergilerden vazgeçmiş olmamıza rağmen temkinli bir bütçe yaptık. Bu bütçe yapılırken Avrupa'da başta olmak üzere dünyada salgın ve sonrasında savaştan dolayı bütçe açıklarının %5-6-7'lerin konuşulduğu ve çıkan sonuçların olduğu bir dönemde yaptık.

Sonra aldığımız önlemler bir tarafta, gelir artırarak da her türlü sübvansiyon ve desteklemelere rağmen giderleri azaltıcı tedbirlerimiz bütçe içerisindeki performansını artmış olması ile bütçe açığının %3,5 değil OVP'deki %3,4 değil %1 hatta altında bir şekilde yüzde 1'in de altında 0,9 gibi bir olağanüstü başarılı.

Seçime gidiyorsunuz seçime giderken bütün bu harcamaları yapıyorsunuz seçim sonrasında ne olacak diye soruyorlar. Yüzde 3,4'ten 1'e düşen bir bütçenin kasası çok güçlü bir şekilde birçok pratik yola devredilmiş demektir. Bir ikincisi EYT'nin geleceğe çok açık yani Biz bunu arkadaşlarla oturup her halükarda bu eğer gelirse çünkü irade daha netleşmemişti ama biz bir tedbir alalım dedik EYT ile ilgili bir tedbir almamız gerekiyordu EYT'nin tedbirini aldık.

Memur ve emekliler ile ilgili toplu sözleşmeden kaynaklanan ikinci 6 ay bir gelir daha gelecek. Ayrıca enflasyon farklı oluşursa o fark da oluşacak. Bunlar düşünülerek bütçe oluşturduk.

Resesyon riskinin ortadan kalkıyor. Emtia fiyatları daha ılımlı hale geldi. Özellikle enerji fiyatlarının aşağı gelmiş olması bizler için büyük bir avantaj oldu. Bütçe performansı beklenenden daha iyi gelecek.

5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk.

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