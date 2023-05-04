Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması! Çok net konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TVNET'te soruları yanıtladı.

Milletvekili adayı olduğu Mersin'e büyük katkı sağlayacak Çukurova Havalimanı'nın Haziran ayında açılacağını vurgulayan Nebati, "Sürekli testler yapılıyor, terminal binasının yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bölgesel bir merkez olacak Adana ve Mersin için. 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip, uluslararası alanda yapılacak narenciye gibi ticaret için ihtiyaç var. İşletilmeye başlatıldığı andan itibaren bölgeye katma değer katacak. Dünyaya taze meyve gönderilen bir merkez olacak. 10 milyar dolara varan bir ihracat kapasitesi olacak. Hizmetkar olarak geldik. Bizi kavgacı bir üslupla mindere çekmeye çalıştılar. Mersin'de çok şey yapacağız" dedi.

"Deprem konutlarının maliyeti 2 Trilyon lira"

Deprem bölgesinde verilen desteklere de değinen Nebati, "Türkiye deprem sabahına 110 milyar dolarlık kayıpla uyandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın TOKİ'nin yapacağı konutların maliyeti 2 trilyon lira, 1 yıl içinde yapılacak konutların maliyeti 1 trilyon lira; bunu da biz karşılayacağız. 4.5 trilyon lira bütçesi olan Türkiye'ye 1 trilyon liralık yük geldi. Memurlarımıza zam vererek, vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak çok ciddi adımlar attık" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir kur rallisi olmayacak"

Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Nebati, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, "Hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Dövizle ilgili 20 Aralık öncesinde 'makro ekonomik göstergelerin hiçbirinde dövizin ralli yapmasını gerektirecek bir durum yok' diye uyardık. 'Hükümete zarar vermek için ülkeye kötülük yapmayın' diyerek uyardık. Döviz olması gereken yere gitti. Bugün de ortadaki spekülasyonların karşılığı olmadığını gördük. Seçimlerden sonra ikili fiyatın dengeye geleceğini söyleyeyim. Kur korumalı mevduat 2.1 trilyon liraya ulaşmış bir hacimle Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak. Türkiye bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi" diye konuştu.

"Enflasyondaki düşüş sürecek"

"Türkiye bir enerji ithalatçısı, bu da enflasyon ve cari açığa sebep oldu. Döviz kurlarındaki kur oyunları da var. Her alanda fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık" diyen Bakan Nebati, "Dünya faiz artırımıyla bu sorunu çözeceğini söyledi, biz 'Türkiye Ekonomi Modeli ile bu işi zamana yayarak işsizliğe karşı durarak çözeceğiz' dedik. Aldığımız ekonomik tedbirlerle beraber girdi maliyetlerinde finansal maliyetleri azalttık. Lojistik fiyatlarının düşmesiyle Türkiye üzerindeki baskı azaldı. Doğal gaz salgın öncesinin 3 katı, petrol fiyatları 70 dolarlara geldi. Biz vatandaşımızın doğal gazına yüzde 60'lık bir sübvanse sağlıyoruz. Karadeniz gazı nedeniyle 1 ay boyunca tüm faturaları sıfırladık. Orta ve alt gelirdeki günlük ısınma ve mutfak kullanımını karşılayacak şekilde muaf tuttuk. Yüksek oynaklığın ortadan kalkmasıyla enflasyondaki düşüş devam edecek. Biz bunu daha da hızlandırabiliriz. Türkiye bir Batı Avrupa ülkesi gibi değil fiyatlarda iniş çıkışlar olabilir. Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek. Petrol fiyatlarının düşmesiyle 30 liraya mal edilen motorini daha ucuza alıyorlar. Gübre de aynı, girdi fiyatları düşüyor. Enflasyonun aşağı yönlü gitmesine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

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