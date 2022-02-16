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Ekonomi Bakan Nebati'den "1 milyon istihdam" açıklaması!
Ekonomi

Bakan Nebati'den "1 milyon istihdam" açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstihdam odaklı büyümeyi hedefledikleri politikalarla uyumlu “1milyonistihdam” projesi kapsamında işverenlerin, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 17:27:00 -
Bakan Nebati'den "1 milyon istihdam" açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bilgi teknolojileri noktasında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, yatırımlarda ve işletmelerde verimliliği artırarak iktisadi kalkınmanın bir parçası haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin farklı alanlardaki etkinlik, yenilik ve rekabet potansiyeli şirketlerin bu alanda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır" dedi.

1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

"İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu “1milyonistihdam” projemiz kapsamında işverenlerimiz, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır" diyen Bakan Nebati, "Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" açıklamasında bulundu.

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