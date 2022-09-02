  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati: Türkiye Pakistan'ın yanında olmaya devam edecek
Ekonomi

Bakan Nebati: Türkiye Pakistan'ın yanında olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Miftah Ismail ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'a ve halkına taziyelerini ilettiğini belirterek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yaralarını hızla sarmak için Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 21:44:00 - 2022-09-02 21:45:19
Bakan Nebati: Türkiye Pakistan'ın yanında olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'ın Maliye ve Gelir Bakanı Ismail ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Ismail ile görüşmesinde, dost ve kardeş ülke Pakistan'a ve halkına taziyelerini ilettiğini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yaralarını hızla sarmak için Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23