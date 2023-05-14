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Siyaset Bakan Nebati Mersin'de oyunu kullandı
Siyaset

Bakan Nebati Mersin'de oyunu kullandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 14:59:00 - 2023-05-14 15:00:55
Bakan Nebati Mersin'de oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı.

Bakan Nebati, Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Osmangazi İlkokulunda bulunan 1294 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okuldan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, seçimin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Bir aydır süren seçim kampanyası çalışmasını çok şükür ki kazasız belasız bir şekilde bitirdik. Tam bir demokrasi şöleni içerisinde, özellikle Mersin'de aday olduğum yerde iyi bir çalışmayla bu süreci tamamladık. Elbette Türkiye ikinci yüzyılına girerken bu seçimin anlamlı olduğunu kampanya süresinde daha çok farkına vardık. Türkiye özellikle 14 Mayıs 1950'de, yani bugün yıldönümü olan günde 'yeter söz milletindir' denilerek çoklu parlamenter sisteme ve demokrasinin çok partili bir şekilde temsil edildiği yarış başladı. Zaman zaman kesintiye de uğrasa çok şükür bugün aynı şekilde oylamamızı yapmış olduk. Tabii seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama gerek sandıklara katılımın çok yüksek oluşu, gerek seçim kampanyası boyunca vatandaşların Cumhur İttifakı'na olan desteği, seçim sonucunun hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabbim bu milletin yolunu açık eylesin ve inşallah milletimizin sağ duyusu galip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü bir şekilde gerçekleştireceği seçimi hep beraber görmüş olacağız" diye konuştu.

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