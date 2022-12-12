Bakan Nebati KKM’ye harcanan parayı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de bütçe görüşmelerinde açıklama yaptı. Enflasyon mesajı veren Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir. " dedi. Bakan Nebati EYT ile ilgili de açıklama yaptı.

Enflasyondaki düşüşler devam edecektir

İhracat, Kasım itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekim itibarıyla cari açık yıllık 43,5 milyar dolar gerçeklemiştir. Ancak, enerji ve altın hariç cari işlemler 49 milyar dolar fazlaya ulaşmıştır. Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Enflasyon bugün istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık. Yıllık enflasyon, Kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk Lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir. Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. 2022 Yılında 276,8 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik. Mali Suçları Araştırma Kurulumuz MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında, 20 bini aşkın kişi hakkında araştırma yapılmıştır. Ayrıca, terörizmin finansmanı kapsamında 66 gerçek kişi ve 14 kuruluşun mal varlığı dondurulmuştur. Ülkemizin gri liste sürecinin varlık barışı düzenlemeleriyle herhangi bir bağlantısı söz konusu değildir.

Mesken aboneleri için elektrikte yüzde 50 doğal gazda ise yüzde 75 sübvansiyon sağlıyoruz. Tarımsal desteklerle çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ocak ayında yüzde 25 olan TL cinsi sabit faizli borçlanmanın maliyeti Kasım’da yüzde 11’e geriledi. Merkez Bankası toplam brüt rezervi yıl sonundaki 111 milyar dolar seviyesinden bugün 125 milyar dolara yükselmiştir.

EYT Açıklaması

EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır.