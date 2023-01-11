Bakan Nebati: Erdoğan kararı verinceye kadar 3.5 kilo verdim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolar/TL kurunun 13'ten 18'e çıktığı 1-20 Aralık 2021 tarihleri arasında 3 buçuk kilo verdiğini söyledi.

"3 buçuk kilo verdim"

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken kur krizinin yaşandığı Aralık 2021 dönemine de değindi. Konuşmasında, "1 Aralık doğum günümdü. 1 Aralık'tan 20 Aralık günü Cumhurbaşkanının açıkladığı tarihi manifestosuna kadar 3 buçuk kilo verdim" diyen Nebati şunları söyledi:

"Benim gibi cüssesi küçük olanlarda hemen fark ettirir. Cumhurbaşkanı bir görev vermiş, neredeyse herkesin umutsuz olduğu, eski politikalara dönülmesi noktasında beklentilerin olduğu zor bir dönemde Cumhurbaşkanımıza ben size inanıyorum. Bu görevi inanarak yapacağım dedim."

"Türkiye'nin performansıyla üzüntülerimize süngerle çekildi"

Nebati sözlerine şöyle devam etti; "İnsanların Çin mi Kore modeli mi dediği bir dönemde, 'Türkiye'nin makro göstergeleri bunları hak etmiyor' dediğimde yalnızdım. Geçen yılın ilk 6 ayı çok kötüydü. 'Gözünü açıp kapatacaktın ne oldu?' diyenler… 'Enflasyon nisanda düşecekti, bu model olmaz, dünyanın dışında bir akışa gidiyorsunuz' şeklinde söylemler, o baskı dönemi… Her şey unutuldu. Türkiye'nin performansıyla bütün üzüntülerimize süngerle çekildi."