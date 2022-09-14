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Ekonomi Bakan Nebati duyurdu! Fiyatlar mercek altında
Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu! Fiyatlar mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının yapıldığını ve görüşmenin içeriğini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 10:08:00 -
Bakan Nebati duyurdu! Fiyatlar mercek altında

Marketlerin gıda ve tarım ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarını değerlendirmek ve düşürmek için önlemler almak üzere oluşturulan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Komite'de, enflasyonun ana bileşenlerinden olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilmek için denetimler sürdürülüyor ve yeni kararlar alınarak piyasanın uygun şartlarda fiyatlamalar yapmasının önünün açılması amaçlanıyor.

Fiyatlar ilgili Bakanların merceğinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılım gösterdi.

Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarına ilişkin son gelişmeler konuşuldu

Bakan Nebati, toplantı ile ilgili Twitter adresinden bir mesaj paylaşarak, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık."

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Yorumlar

adem akyıldız

Kendi aralarında başka şeyler konuşuyorlar vatandaş a başka şeyler anlatıyorlar Memleket yönetmek böyle bişey

hüseyin

Rabbim Devletimize Milletimize Zeval Vermesin , Sayın Bakanım , biz ki bir kültür toplumuyuz , biz ki Erdemli bir Dünya Liderinin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz, Savaşta Barışta dünyaya nam salmışız , ama bu sisteme haiz bir ortamda 3 tane markete laf geçirememek çok gülünç
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