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Gündem Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...
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Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...

Yeniakit Publisher
2023-04-30 22:03:00 -
Bakan Nebati böyle uyardı: Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li masaya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

Develi'de partililere seslenen Bakan Nebati "Şimdi bunlar sürekli sözler verirler. Sürekli söylerler. Sürekli 'şunu yapacağız, bunu yapacağız' derler. Söz uçar, eser kalır. Onlar sözler söylemeye devam ediyorlar. Ama son 1 aydır yutkunamıyorlar. Öylesine ki şaşırmış durumdalar. Sadece 1 ayda yaptığımız şeylerden bir tanesini bunlar becerebilmiş olsa onunla seçim kampanyasını yürütür, seçimi öyle götürürlerdi. 1 ayda bu ülkede yapılan şeyleri söyleyeyim. Lütfen gurur duyun. Çünkü yaptığımız her şey burada bizim gibi orta yaş üzerindekilerin doğduğu günden beri annelerimizin, babalarımızın hayali olan, bizim hayalimiz olan şeyler aslında" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vize ilgili açıklamalarını hatırlatan Bakan Nebati, "Liderinize sahip çıkın, genel başkanınıza sahip çıkın, Cumhurbaşkanınıza sahip çıkın. 14 Mayıs akşamı AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkonda eğer Cumhurbaşkanımız zafer konuşmasını yapmazsa bunlar 3 ay içerisinde Avrupa Birliği'ne vize alacaklarmış. Nasıl alacaklarını söyleyeyim de bu gece uyur musunuz uyumaz mısınız bilmem. Şartları belli, Avrupa Birliği'ne vize için Suriye'den çıkacaksınız. Yani terör Türkiye'ye girecek. Terörle mücadele yasasını değiştireceksin. İçerideki teröristleri dışarı çıkaracaksın. Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksın. Kasayı IMF'ye teslim edeceksiniz. Kusura bakmayın, bunu sokaktaki herkes yapar. Sokaktaki bir kişi bile çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, bekasını Avrupa'ya vizesiz girmek için asla peşkeş çekmez. Buna izin vermeyiz. Bu millet buna izin vermeyecek. Böyle bir şey olamaz. Onun için biz 14 Mayıs'a kadar 'durmak yok yola devam' diyerek bayrağımıza, milletimize sahip çıkacağız ve Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçeceğiz. Bu seçimin bir de diğer tarafı var. Cumhur İttifakı olarak meclise de güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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