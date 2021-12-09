Bakan Muş'tan kritik ihracat yorumu

Bakan Mehmet Muş, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini tutturacağını söyledi.

Mehmet Muş açıklamalarından satır başları şöyle:



İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren “Ülke Bazlı Eylem Planları”mızı kamuoyu ile paylaşacağız.

1 Aralık tarihi itibarıyla toplam 6,8 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. 4 milyar TL değerinde vergi zayi ile 10 Milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve bin 732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.