Bakan Muş'tan kritik ihracat yorumu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamları hakkında yapıtığı açıklamada hedeflerin tutacağını söyledi.
Bakan Mehmet Muş, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini tutturacağını söyledi.
Mehmet Muş açıklamalarından satır başları şöyle:
İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren “Ülke Bazlı Eylem Planları”mızı kamuoyu ile paylaşacağız.
1 Aralık tarihi itibarıyla toplam 6,8 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. 4 milyar TL değerinde vergi zayi ile 10 Milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve bin 732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.