Bakan Muş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhalefetin erken seçimle ilgili sorusuna "2023 yılında, 19 ay sonra gerçekleşecek" yanıtını verdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhalefetin erken seçimle ilgili sorusuna "2023 yılında, 19 ay sonra gerçekleşecek" yanıtını verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Genel kurul çalışmalarına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
'Seçim 2023 yılında yani 19 ay sonra'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhalefetin erken seçim sorusuna "Seçim 2023 yılında yani 19 ay sonra gerçekleşecek. Hükümet AK Parti ve MHP'nin de kanaati bu yönde." sözleriyle yanıt verdi.