Bakan Muş'tan canlı yayında asgari ücret açıklaması
Katıldığı canlı yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücrette, işçi ve işveren arasında bir yol bulunması gerektiğini söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerektiğini vurgulayan Muş, "İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. İşçi ve işveren arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek." dedi.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret, e-ticaret yasası ve zincir marketler hakkındaki düzenlemelere değindi.
"İşçi ve işveren arasında bir yol bulacağız"
Bakan Muş, aralık ayının gelmesi ile beraber görüşmelerin başladığı asgari ücretle ilgili "Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek" ifadelerini kullandı.