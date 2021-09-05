Bakan Mustafa Varank'tan Meral Akşener'e "prompter" tavsiyesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına karşılık verirken prompterı takip etmek için başını sağa ve sola çevirmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için bir video kaydeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prompterı takip etmek için başını sağa ve sola çevirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dikkatinden kaçmadı.
Akşener'in attığı tweet'i alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Akşener'e bir tavsiyede bulunan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı;
"Sayın Meral Akşener prompterlı kameralar var onlardan alırsanız metni okumak için kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız."