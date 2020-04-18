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Siyaset

Bakan Mustafa Varank'ın Erdoğan paylaşımı olay oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynarken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Her zaman öncü, her konuda lider" diye yazdı.

2020-04-18 08:44:00 -
Bakan Mustafa Varank'ın Erdoğan paylaşımı olay oldu

Twitter dün gece, "#GeceninErdoğanFotoğrafı" etiketi ile yıkıldı. On binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşarak sevgi gösterisinde bulundu.

En dikkat çeken paylaşımlardan birisiniyse Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen fotoğrafını paylaşan Varank, "Her zaman öncü, her konuda lider" diye yazdı.

Aynı karede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'nun bulunduğu da görüldü.

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