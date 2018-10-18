Bakan Mustafa Varank, kaynak yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 2018-2019 akademik yıl açılışı için Gaziantep'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Sanayi Odası Ekim ayı meclis toplantısı için ziyaret ettiği Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde kaynak makinesinin başına geçti. Önlük giydikten sonra koruyucu gözlüğünü takan Bakan Varank, kaynak yaptı.

Daha sonra GSO-MEM toplantı salonuna geçen Bakan Varank, burada GSO'nun Ekim ayı meclis toplantısına başkanlık yaptı.