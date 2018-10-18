Bakan Mustafa Varank, kaynak yaptı
Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Sanayi ve Teknoliji Bakanı Varank, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde kaynak makinesinin başına geçerek kaynak yaptı.18 Ekim 2018 Perşembe 20:25
Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 2018-2019 akademik yıl açılışı için Gaziantep'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Sanayi Odası Ekim ayı meclis toplantısı için ziyaret ettiği Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde kaynak makinesinin başına geçti. Önlük giydikten sonra koruyucu gözlüğünü takan Bakan Varank, kaynak yaptı.
Daha sonra GSO-MEM toplantı salonuna geçen Bakan Varank, burada GSO'nun Ekim ayı meclis toplantısına başkanlık yaptı.
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