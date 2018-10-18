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Bakan Mustafa Varank, Gaziantepli sanayiciler ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu ve sanayiciler ile bir araya geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:10
Bakan Mustafa Varank, Gaziantepli sanayiciler ile buluştu

Bakan Varank, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Gaziantep İl  Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Gaziantep Sanayi Odası  Mesleki Eğitim Merkezine geçen Varank, sınıfları gezip kursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak eğitiminin verildiği bölümde önlük giyip kaynak yapan Varank,  ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

Bunun üzerine kurs eğitmenleri, Varank'ın ilk denemesi olmasına rağmen  oldukça başarılı olduğunu belirterek, kendisine kaynak yaptığı demir parçalarını  hediye etti.

Bakan Varank, daha sonra toplantı salonunda sanayicilerle buluştu.

Sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, iş adamlarıyla fikir  alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,  Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Bilal Macit, AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Halil  İbrahim Çetin, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Teşvik  Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Aslan ve KOSGEB Başkanı Cevahir  Uzkurt da katıldı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:10
  1. Bakan Varank
  2. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya

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