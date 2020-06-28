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Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyor

Türkiye'de biyoteknoloji enstitüsü kurulması ve enzimlerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan LIVZYM Biyoteknoloji fabrikası hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek Biyoteknoloji Fabrikası, LIVZYM'i açtık. Böylece yüzde 100 dışa bağımlı olunan enzim ithalatı engellenecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 18:51:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen LIVZYM Biyoteknoloji fabrikasına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek Biyoteknoloji Fabrikası, LIVZYM'i açtık. Böylece %100 dışa bağımlı olunan enzim ithalatı engellenecek, kilogram başına 20-100 dolar arasında ihracat yapılabilecek, ihtiyaç halinde aşı dahil pek çok biyoteknolojik ürün üretilebilecek" ifadelerini kullandı.

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