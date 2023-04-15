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Aktüel Bakan Mustafa Varank: Bütün dünya bunu konuşuyor
Aktüel

Bakan Mustafa Varank: Bütün dünya bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:45:00 -
Bakan Mustafa Varank: Bütün dünya bunu konuşuyor

Bursa'da gençlerle sahurda bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakın şu anda dünya Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını konuşuyor. SİHA'ları konuşuyor. Bugün dünyanın en önemli medyasını açtığınızda manşetlere baktığınızda neredeyse her gün Türkiye'nin ürettiği İHA'larla, SİHA'larla ilgili bir haber görebilirsiniz" diye konuştu.

Milletvekili adayı gösterildiği Bursa'da seçim çalışmalarına başlayan Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı, "Gençler, Bu gece Abdal'da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg'lu sahur yapmaya var mısınız? Çaylar Alinur Aktaş başkandan." paylaşımının ardından çok sayıda genç, fırının önüne geldi.

Gençlerle çay ve simit eşliğinde sahur yapan Varank, Bursa'nın Türkiye'nin marka illerinden biri olduğunu söyledi.

Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Varank, "Önümüzdeki dönemde sizlerin teveccühüyle eğer kabul ederseniz inşallah bu marka değerini daha da yükseltmek için ben bu şehre hizmet etmek üzere milletvekili adayı oldum." ifadelerini kullandı.

Varank, Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Türkiye'nin markası değil tüm dünyada ses getiren Türkiye'nin otomobili Togg, aslında Bursalı ve Gemlik'teki fabrikada üretiliyor. Türkiye'nin yollarında vızır vızır işlemeye başlıyor. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Togg gibi daha nice markaları bu şehirden çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmek için hep beraber hareket edelim. Evelallah biz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Biz buna inanıyoruz. Bizim bu gayretimizde emin olun bizim en önemli yol arkadaşımız genç kardeşlerimiz. Bakın şu anda dünya Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını konuşuyor. SİHA'ları konuşuyor. Bugün dünyanın en önemli medyasını açtığınızda manşetlere baktığınızda neredeyse her gün Türkiye'nin ürettiği İHA'larla, SİHA'larla ilgili bir haber görebilirsiniz."
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"Özellikle genç kardeşlerimizin bizimle yol yürümesini istiyoruz"

Togg'da çalışan yüzlerce gencin bulunduğunu aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Baykar firmasında çalışan mühendislerine, teknisyenlerine baktığımızda yaş ortalamaları otuzun altında. Kadroya sahip yaş olarak Baykar işte dünyadan ses getiren ürünleri üretebiliyorlar. Bugün baktığımızda Türkiye'nin otomobilinde çalışan yüzlerce parlak gencimiz var. İşte biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Onlar da hiçbir zaman bizi yolda bırakmıyorlar. Türkiye'nin otomobilini hamdolsun üretmeyi başardık. Genç kardeşlerimiz sayesinde. Biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede kim elini taşın altına koyuyorsa bu ülkeye hizmet etmek için kim hangi gayreti gösteriyorsa biz onları desteklemeye, onlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Ama bunu yapabilmemizin bir tek yolu var. Sizler bizim arkamızda durursanız, sizler bizi desteklemeye devam ederseniz, Allah'ın izniyle Türkiye daha çok büyük işleri başarmaya devam edecek. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Türkiye'yi, Türkiye yüz yılını Allah'ın izniyle sizlerle beraber hep beraber inşa edeceğiz. Biz buna inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizin bizimle yol yürümesini istiyoruz. İnşallah neticeyi de hep beraber almış olacağız."

Türk milletinin Togg'a yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin otomobiline bu kadar sahip çıkıyor. Biz 20-21 yılda, büyük yatırımlar yaptık. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayret gösterdik. Şimdi o yatırımların getirilerini elde etme zamanı. İnşallah önümüzdeki dönemde biz yaptığımız bu yatırımların getirilerini çok daha hızlı bir şekilde alacağız. Ben size bundan 15-20 yıl önce Türkiye kendi gözlem uydusunu, yüksek çözünürlüklü uydusunu yapacak, uzaydan dünyanın her tarafından fotoğraf çekebilecek deseydim bana inanmazdınız. İşte bugün atmayı başaramadık hava muhalefeti nedeniyle ama birkaç gün içerisinde Türkiye yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği kendi gözlem uydusunu uzaya fırlatacak. Dünyanın herhangi bir noktasından istediği görüntüyü elde edebilecek. Bunu kim başarıyor? İşte siz değerli gençlerimizin katkılarıyla Türk milleti başarıyor. Biz bu özgüveni bu ülkeye kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede istediğinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Allah'ın izniyle biz bu yolculuğa sizlerin desteğiyle, gayretiyle devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte bu bayrağa hizmet etmeye devam edin."

Konuşmanın ardından Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Faruk Banaz, Varank'a Bursaspor formasını hediye etti.

Varank da Bursaspor'un başlattığı "Yadigar Hatıra Bileti" kampanyasına 16 bin bilet ile destek olduğunu söyledi.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekilleri adayları katıldı.

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