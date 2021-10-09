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Ekonomi Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz
Ekonomi

Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, “Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:08:00 -
Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz

Muş, Twitter hesabından haksız fiyat artışları nedeniyle yürütülen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Muş, paylaşımında, “Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım. Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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