Bakan Muş duyurdu! Sınır kapısından Türkiye’ye giriyordu… ‘Yakalanan en büyük miktar’
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini aktardı.
Türkiye sınır kapılarında, farklı il ve ilçelerde yoğun uyuşturucu operasyonları yaparak son noktayı koymaya devam ediyor.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sıcak gelişmeyi açıkladı.
Bakan Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar" ifadelerini kullandı.