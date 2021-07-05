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Gündem Bakan Muş duyurdu! Sınır kapısından Türkiye’ye giriyordu… ‘Yakalanan en büyük miktar’
Gündem

Bakan Muş duyurdu! Sınır kapısından Türkiye’ye giriyordu… ‘Yakalanan en büyük miktar’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 12:23:00 - 2021-07-05 12:38:50
Bakan Muş duyurdu! Sınır kapısından Türkiye’ye giriyordu… ‘Yakalanan en büyük miktar’

Türkiye sınır kapılarında, farklı il ve ilçelerde yoğun uyuşturucu operasyonları yaparak son noktayı koymaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sıcak gelişmeyi açıkladı.

Bakan Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Alkııışşş...

Arada bir bu kadar büyük miktarda uyuşturucu yakalayın ki halkımız da, yabancı ülkeler de Türk hükümeti iş yapıyor desin. Bunun en az yüz katı uyuşturucunun ülkemizden geçiyor gerçeği değişmiyor ama.
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Geç bunları.

Uyuşturucu yakalayıp, imha ettik deseniz kim inanır. Üst düzeydekiler onları saklatır sonra yine rüşvetle sahibine verirler.
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