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Siyaset Bakan Muş duyurdu: Mersin'de 463 kilo kokain ele geçirildi
Siyaset

Bakan Muş duyurdu: Mersin'de 463 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 07:55:00 - 2021-06-23 08:15:51
Bakan Muş duyurdu: Mersin'de 463 kilo kokain ele geçirildi

Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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